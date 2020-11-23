"Верная информация. Но я прекрасно понимал, что мне уже 32 года и никакой речи о "Челси" не могло быть, потому где-то за полтора месяца до финала Лиги чемпионов я уже все согласовал практически со "Спартаком", зная, что Моуринью уходит в "Челси". Если бы мне было лет 27, я бы с Моуринью ушел в "Челси", - заявил Аленичев в интервью в Youtube-шоу "Красава".
Дмитрий Аленичев, выступая в составе "Порту", брал вместе с командой трофей Лиги чемпионов в 2004 году. Годом ранее, Аленичев вместе с португальской командой стал победителем Кубка УЕФА.
В России Аленичев выступал за "Спартак", с которым четыре раза становился чемпионом России. Также московскую команду он тренировал в 2015-2016 году. Кроме "Спартака" работал как главный тренер в тульском "Арсенале" и красноярском "Енисее".
Аленичев: Если бы мне было лет 27, я бы с Моуринью ушел в "Челси"
Экс-полузащитник московского "Спартака" Дмитрий Аленичев прокомментировал информацию, о том, что он мог перейти в "Челси".
Фото: "Матч ТВ"
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