Как сообщает источник, сербский нападающий "Реала" Лука Йович может быть арендован английским "Вулверхэмптоном".
"Волки" рассматривают Йовича на место Рауля Хименеса, в связи с травмой последнего.
Аренда 23-летнего форварда может состояться в зимнее трансферное окно.
Лука Йович перешел в мадридский "Реал" в июле прошлого года из франкфуртского "Айнтрахта". По информации сайта Tranfermarkt, трансфер обошелся в 63 млн. евро.
В "Реале" Йович провел 32 матча, забил два гола и отдал две результативных передачи.
Источник: As
Источник: "Вулверхэмптон" интересуется нападающим "Реала" Йовичем
Английский "Вулверхэмптон" ищет замену Раулю Хименесу, получившему повреждение.
Фото: "Getty Images"
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