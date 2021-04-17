Гвардиола – о травме Де Брюйне: все выглядит не очень хорошо

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о повреждении полузащитника команды Кевина Де Брюйне в полуфинальном матче Кубка Англии с "Челси" (0:1).

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– Пока точно неизвестно, что именно с ним произошло, но ему больно. Завтра он пройдет обследование у врачей. Все выглядит не очень хорошо, но посмотрим, что скажут врачи, – заявил Гвардиола в интервью для пресс-службы "Манчестер Сити".



В матче 1/2 финала Кубка Англии Де Брюйне был заменен из-за повреждения на 48-й минуте встречи. Игра закончилась победой "Челси" с минимальным счетом. Единственный гол забил хавбек Хаким Зиеш после прострела от форварда Тимо Вернера.



Из-за повреждения бельгиец может пропустить матчи "горожан" в полуфинале Лиги чемпионов, куда команды вышла второй раз в истории. Первая встреча с "Пари Сен-Жермен" состоится 28 апреля в 22:00 по Москве.



В текущем сезоне английской Премьер-лиги Де Брюйне принял участие в 24 играх, забил пять голов и отдал 11 результативных передач.