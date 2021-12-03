Кэхилл заявил, что "Эвертону" нужные такие игроки, как Головин, а также выразил надежду на успешные выступления Александра в составе "ирисок" в случае перехода в команду.
"Он - отличный игрок, а после результата в матче против "Ливерпуля" (1:4) очевидно, что "Эвертону" нужны хорошие игроки. Надеюсь, он усилит команду", - сказал Кэхилл.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Головин принял участие в 11 матчах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
Источник: Матч ТВ
Тим Кэхилл: Головин - отличный игрок. Надеюсь, он усилит "Эвертон"
Экс-игрок "Эвертона" Тим Кэхилл прокомментировал информацию об интересе "ирисок" к полузащитнику "Монако" Александру Головину.
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