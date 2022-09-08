– Правда ли, что я отказался от перехода в "Вест Хэм" и ещё ряд клубов АПЛ? Попасть в АПЛ, конечно, круто, это очень сильный чемпионат. Но думаю, что там есть большая разница между первой пятеркой и командами ниже 10-12 места. Что касается "Вест Хэма", то нельзя сказать, что я не захотел. Там не было конкретного предложения. Не дошло до того, чтобы меня спрашивали – готов перейти или нет, цитирует Головина "СЭ".
Головин перешёл в "Монако" летом 2018 года из московского ЦСКА, за который он выступал с самого начала своей карьеры. Александр – воспитанник "армейцев", который начал выходить в основе клуба при Леониде Слуцком. После успешного Чемпионата мира по футболу, который проходил в России в 2018 году, Головин переехал во Францию и стал играть за "Монако". Его контракт с французским клубом действует до лета 2024 года. Вчера в составе своего клуба Александр выходил на матч Лиги Европы против сербской "Црвены Звезды". Во втором тайме Головин заработал пенальти, с которого его партнёр забил единственный гол в этой встрече.
Головин рассказал о возможном переходе в АПЛ и интересе "Вест Хэма"
Российский полузащитник Александр Головин, выступающий за "Монако", прокомментировал возможный переход в АПЛ и конкретно в "Вест Хэм".
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