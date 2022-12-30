Фабрицио Романо: Энцо Фернандес согласился на переход в "Челси". "Бенфика" требует у "синих" 120 миллионов евро

Полузащитник "Бенфики" Энцо Фернандес может продолжить карьеру в "Челси".

Фото: Global Look Press

Лондонский "Челси" ведет активные переговоры по трансферу 21-летнего аргентинца Энцо Фернандеса, выступающего на позиции центрального полузащитника. Игрок уже дал согласие на переход в стан англичан. Также "синие" продолжают вести переговоры с португальской "Бенфикой" и пробуют снизить цену за футболиста. Португальцы требует у "Челси" за сделку 120 миллионов евро. Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо.



Энцо Фернандес в этом сезоне провел 24 игры за "Бенфику" во всех соревнованиях. На счету аргентинца 3 гола и 5 ассистов. Контракт Энцо с португальским клубом рассчитан до лета 2027 года. Рыночная стоимость Фернандеса, по данным авторитетного сайта Transfermarkt, составляет 55 миллионов евро. Аргентинский полузащитник вместе со своей сборной завоевал золотые медали ЧМ-2022. Сам футболист стал одним из главных открытий турнира и получил приз лучшему молодому игроку мундиаля.