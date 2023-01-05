– Головин готов к переходу в топ-клуб. Но очень важно, какой топ-клуб и где он располагается. Можно перейти в топ-клуб, который окажется в Англии – эти русофобы могут просто затравить парня, – передает слова Червиченко "Чемпионат".
Александр Головин играет за французский футбольный клуб "Монако" с лета 2018 года. Головин перебрался в эту команду сразу после чемпионата мира по футболу, который летом 2018 года проходил в России. Тогда сборная России сумела дойти до стадии четвертьфинала, где уступила хорватам в серии послематчевых пенальти. До этого команда под руководством Станислава Черчесова выбила из турнира сборную Испанию в 1/8 финала ЧМ-2018. Контракт Александра с "Монако" на данный момент истекает летом 2024 года. До "Монако" он играл только за ЦСКА, воспитанником которого он и является.
Червиченко – о переходе Головина в топ-клуб АПЛ: эти русофобы в Англии могут затравить парня
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о будущем российского полузащитника "Монако" Александра Головина.
Фото: Global Look Press