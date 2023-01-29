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"Челси" готов выкупить лучшего игрока ЧМ-2022 Энцо Фернандеса за 120 млн. евро

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Лондонский "Челси" готов заплатить 120 миллионов евро за выкуп контракта лучшего молодого футболиста чемпионата мира-2022 Энцо Фернандеса.
Фото: Globall Look Press
Об этом написал в Twitter журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло.

По сведениям источника, синие готовы расстаться с данной суммой несколькими платежами, при этом не собираются включать в сделку других игроков.

В настоящее время 22-летний аргентинский полузащитник, который выиграл чемпионат мира в Катаре в составе национальной сборной Аргентины, выступает за лиссабонскую "Бенфику". Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Фернандеса в 55 миллионов евро. Полузащитник провел в составе португальской команды 29 матчей, записав на свой 4 гола и отдав 7 результативных передач.

Изначально президент португальского клуба Руй Кошта говорил, что не планирует отпускать Фернандеса в зимнее трансферное окно, но готов рассмотреть предложение о переходе талантливого хавбека в размере не менее 120 млн. евро. Позднее глава "Бенфики" скорректировал позицию, заявив, что собирается сохранить аргентинца в команде. В настоящее время руководство португальского клуба рассматривает исключительно полноценный трансфер.


АПЛ Челси Бенфика Фернандес
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