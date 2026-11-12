"Локомотив" и руководитель подразделения селекции и аналитики клуба Сергей Литвинов завершили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщила пресс-служба на официальном сайте московского клуба.
Литвинов присоединился к "железнодорожникам" в 2006 году и несколько лет работал статистиком-аналитиком, затем занимал разные должности по спортивному направлению до 2014-го. Специалист вернулся в клуб в декабре 2022 года на должность руководителя отдела селекции и аналитики.
"Локомотив" сообщил об уходе руководителя подразделения селекции и аналитики
Сергей Литвинов покинул московский "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"