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"Локомотив" сообщил об уходе руководителя подразделения селекции и аналитики

Сергей Литвинов покинул московский "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"
"Локомотив" и руководитель подразделения селекции и аналитики клуба Сергей Литвинов завершили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщила пресс-служба на официальном сайте московского клуба.

Литвинов присоединился к "железнодорожникам" в 2006 году и несколько лет работал статистиком-аналитиком, затем занимал разные должности по спортивному направлению до 2014-го. Специалист вернулся в клуб в декабре 2022 года на должность руководителя отдела селекции и аналитики.

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