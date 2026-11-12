Игнашевич назвал следующего после Батракова игрока, который уедет в Европу. Это не Кисляк

Бывший главный тренер "Балтики" Сергей Игнашевич рассказал, кто из российских футболистов следующим переберется в Европу.

Фото: ПФК ЦСКА

"Ваня [Обляков], по сути, в одиночку создает моменты. То есть это игрок, которому сейчас 28 лет, он силен, в отличие, например, от Матвея Кисляка, который молодой и только начинает. Он уверен в себе, у него есть качества, которые он готов предъявить в любой хорошей европейской команде и бороться за место в старте.