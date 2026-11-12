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Игнашевич назвал следующего после Батракова игрока, который уедет в Европу. Это не Кисляк

Бывший главный тренер "Балтики" Сергей Игнашевич рассказал, кто из российских футболистов следующим переберется в Европу.
Фото: ПФК ЦСКА
"Ваня [Обляков], по сути, в одиночку создает моменты. То есть это игрок, которому сейчас 28 лет, он силен, в отличие, например, от Матвея Кисляка, который молодой и только начинает. Он уверен в себе, у него есть качества, которые он готов предъявить в любой хорошей европейской команде и бороться за место в старте.

Он, по сути, может все. Как диспетчер и организатор атак он играет, мне кажется, на самом высоком уровне", - сказал Игнашевич.

Иван Обляков присоединился к московскому ЦСКА в 2018 году, перейдя из "Уфы". Действующее трудовое соглашение полузащитника с клубом рассчитано до лета 2030-го. В нынешнем сезоне хавбек отличился 8 забитыми мячами и 3 результативными передачами в 19 матчах за команду в чемпионате и Кубке России.

Всего на счету Облякова 45+51 по системе гол плюс пас в 315 играх в составе "армейцев". Тransfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста сборной России в 10 миллионов евро.

Источник: YouTube-канал "Кто здесь Царь?"

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