В АПЛ уволили двух главных тренеров за день

В Англии состоялось две отставки за один день.

Фото: Getty Images

Сегодня, 12 ноября, в английской Премьер-лиге уволили сразу двух главных тренеров. "Манчестер Юнайтед" объявил об уходе Майкла Кэррика, а "Кристал Пэлас" уволил Пьера Сажа.



Это лишь шестой подобный случай в истории АПЛ. В предыдущий раз подобное произошло в декабре 2024 года.



После 10 туров "МЮ" занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата и идет в зоне вылета в Чемпионшпип. "Кристал Пэлас" находятся на последней, 20-й строчке.

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