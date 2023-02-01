– Напоминание болельщикам "Челси": мы лидируем в лиге, а вы идете на десятом месте. Мы опережаем вас на 21 очко и имеем игру в запасе. Так что тратьте столько газиллионов, сколько захотите, но вам на самом деле нужно купить телескоп, чтобы увидеть "Арсенал" в таблице, – написал телеведущий в соцсетях и прикрепив к посту турнирную таблицу АПЛ.
На данный момент лондонский "Арсенал" уверенно лидирует в чемпионате Англии, набрав 50 очков в 19 встречах и опережая ближайшего преследователя "Манчестер Сити" на 5 очков. "Челси" занимает десятую позицию в таблице, имея на счету 29 очков в 20 играх.
Напомним, лондонский "Челси" в январское трансферное окно 2023 года потратил на покупку футболистов 329,5 миллиона евро без учета бонусов. Эта сумма превышает расходы на трансферы этой зимой всех клубов испанской Ла Лиги, итальянской Серии A, немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1 вместе. Расходы синих на подписание новичков в январе в национальной валюте составили примерно 323 миллиона фунтов стерлингов.
Состав команды пополнили Давид Фофана (10 млн. фунтов), Андрей Сантос (18 млн. фунтов), Бенуа Бадьяшиль (35 млн. фунтов), Жоау Феликс (9,7 млн. фунтов), Михаил Мудрик (88,5 млн. фунтов), Нони Мадуэке (29 млн. фунтов), Мало Гюсто (26,3 млн. фунтов).
Перед самым закрытием трансферного окна "Челси" оформил самую дорогую сделку в истории АПЛ, заключив соглашение до 2031 года с аргентинским полузащитником, чемпионом мира и лучшим молодым игроком ЧМ-2022 Энцо Фернандесом из "Бенфики" за 106,8 млн. фунтов.
Морган – фанатам "Челси": вам нужно купить телескоп, чтобы увидеть в таблице "Арсенал"
Известный британский журналист Пирс Морган, поклонник "Арсенала" и автор резонансного интервью с португальским нападающим Криштиану Роналду, обратился к болельщикам "Челси" в связи с большими тратами лондонского клуба на приобретение футболистов в зимнее трансферное окно.
Фото: Globall Look Press