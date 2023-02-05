По сообщениям СМИ, "Манчестер Юнайтед" хочет видеть в своей команде 24-летнего уругвайского центрального хавбека Федерико Вальверде. Боссы англичан намерены предложить "Реалу" за игрока 80 млн евро. Отмечается, что мадридский коллектив не намерен расставаться с футболистов. Вальверде также не планирует покидать Мадрид.
Федерико Вальверде защищает цвета "Реала" с 2018 года. В текущем сезоне уругваец принял участие в 30 матчах за мадридцев, в которых отметился 8 голами и 4 ассистами. Контракт Федерико с коллективом из Мадрида рассчитан до конца июня 2027 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Вальверде в 100 млн евро.
Источник: Fichajes
Fichajes: "МЮ" готов заплатить за Вальверде 80 млн евро
Уругвайский футболист Федерико Вальверде может перебраться в АПЛ.
Фото: "Чемпионат"