- "Спартаку" предстоит тяжелейший матч с "Динамо" Махачкала, я в этом даже не сомневаюсь. Соперник даст бой.
Болельщики придут на стадион и погонят свою команду вперёд. Но если брать уровень футболистов, то, конечно, у "Спартака" он сильнее. Не сомневаюсь в успешном результате "Спартака" в предстоящем матче, но будет очень тяжело, - приводит слова Кечинова "Чемпионат".
Встреча состоится 22 ноября. "Спартак" после 14 туров с 29 очками занимает третье место в РПЛ. Победа над махачкалинцами может позволить красно-белым завершить первый круг чемпионата на первой строчке.