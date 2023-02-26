Лорис Кариус сыграет впервые за почти два года в матче "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла"

Немецкий вратарь "Ньюкасла" Лорис Кариус попал в стартовый состав своей команды на финал Кубка Английской лиги с "Манчестер Юнайтед".

29-летний Лорис Кариус, связанный контрактом с "Нькаюслом" с сентября 2022 года, выйдет в стартовом составе своей впервые с сезона 2020/2021, когда вратарь защищал цвета берлинского "Униона". Последний раз вратарь выходил на поле 28 февраля 2021 года в матче Бундеслиги с "Хоффенхаймом". После этого Кариус не сыграл ни одного матча ни за "Унион", в котором он был в аренде из "Ливерпуля", ни за мерсисайдцев, ни за "Ньюкасл".Матч "Ньюкасла" с "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня, 26 февраля. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.