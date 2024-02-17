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"Арсенал" разгромил "Бернли". Сака оформил дубль

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Лондонский "Арсенал" одержал крупную победу над аутсайдером АПЛ "Бернли" в матче 25-го тура.
Фото: Getty Images
В матче 25-го тура чемпионата Англии "Бернли" принимал на своем поле "Арсенал". Подопечные Микеля Артеты одержали победу с крупным счетом и приблизились в турнирной таблице к "Ливерпулю".

Первый мяч в игре уже на 4-й минуте забил полузащитник "канониров" Мартин Эдергор. Далее вингер Букайо Сака оформил дубль, забив один из голов с пенальти. Окончательный счет в матче установили Леандро Троссард и Кай Хавертц.

Благодаря этой победе "пушкари" набрали 55-е очко в сезоне и приблизились к 1-й строчке на расстояние 2-х очков. Возглавляющий турнирную таблицу "Ливерпуль" имеет в своем активе 57 очков в 25-ти матчах. "Манчестер Сити" отстает от лидера на 5 очков, но имеет два матча в запасе.

Бёрнли - Арсенал 0 - 5

Чемпионат Англии

25 тур

Голы: Эдегор, 4, Сака, 43, 47, Троссард, 66, Хаверц, 78

Бернли: Траффорд, Ассиньон (Витинио, 80), О'Ши, Делькруа, Эстеве (Тэйлор, 62), Рэмси (Родригес, 62), Берге, Браунхилл, Одобер (Бруун-Ларсен, 80), Фофана, Амдуни (Гудмундссон, 46)

Арсенал: Райя, Уайт (Седрик, 63), Салиба, Магальянс, Кивёр, Эдегор, Райс (Жоржиньо, 80), Хаверц (Смит-Роу, 84), Сака (Нельсон, 69). Троссард (Нкетиа, 70), Мартинелли

Предупреждения: Рэмси, 9, Ассиньон, 40, Сака, 45+4

АПЛ Арсенал Бернли
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