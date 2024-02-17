В матче 25-го тура чемпионата Англии "Бернли" принимал на своем поле "Арсенал". Подопечные Микеля Артеты одержали победу с крупным счетом и приблизились в турнирной таблице к "Ливерпулю".
Первый мяч в игре уже на 4-й минуте забил полузащитник "канониров" Мартин Эдергор. Далее вингер Букайо Сака оформил дубль, забив один из голов с пенальти. Окончательный счет в матче установили Леандро Троссард и Кай Хавертц.
Благодаря этой победе "пушкари" набрали 55-е очко в сезоне и приблизились к 1-й строчке на расстояние 2-х очков. Возглавляющий турнирную таблицу "Ливерпуль" имеет в своем активе 57 очков в 25-ти матчах. "Манчестер Сити" отстает от лидера на 5 очков, но имеет два матча в запасе.
Бёрнли - Арсенал 0 - 5
Чемпионат Англии
25 тур
Голы: Эдегор, 4, Сака, 43, 47, Троссард, 66, Хаверц, 78
Бернли: Траффорд, Ассиньон (Витинио, 80), О'Ши, Делькруа, Эстеве (Тэйлор, 62), Рэмси (Родригес, 62), Берге, Браунхилл, Одобер (Бруун-Ларсен, 80), Фофана, Амдуни (Гудмундссон, 46)
Арсенал: Райя, Уайт (Седрик, 63), Салиба, Магальянс, Кивёр, Эдегор, Райс (Жоржиньо, 80), Хаверц (Смит-Роу, 84), Сака (Нельсон, 69). Троссард (Нкетиа, 70), Мартинелли
Предупреждения: Рэмси, 9, Ассиньон, 40, Сака, 45+4
"Арсенал" разгромил "Бернли". Сака оформил дубль
Лондонский "Арсенал" одержал крупную победу над аутсайдером АПЛ "Бернли" в матче 25-го тура.
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