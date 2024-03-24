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Игрок "Манчестер Сити" Канселу: я всегда восхищался "Барселоной"

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Футболист «Манчестер Сити» Жоау Канселу рассказал о своем отношении к «Барселоне».
Фото: ФК "Барселона"
Правый защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу, ныне выступающий на правах аренды в «Барселоне», поделился своими мыслями относительно каталонского клуба и о своей игре. По словам Канселу, сейчас он получает удовольствие от каждой игры, а также он считает нынешний сезон позитивным для себя, несмотря на неудачи команды в чемпионате и Кубке Испании.

«Для меня это особенное время, потому что я из «Барсы». Вся моя семья из «Бенфики», но я всегда восхищался «Барселоной». Здесь играли все мои кумиры, мне нравится, как они смотрят на молодёжь, у них есть игровая культура, от которой я в восторге», - передает слова Канселу A Bola.

АПЛ Ла Лига Барселона Манчестер Сити Канселу
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