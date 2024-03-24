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"Манчестер Юнайтед" может подписать 19-летнего Фаю из "Барселоны"

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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в молодом сенегальском футболисте «Барселоны» Микаиле Фаю.
Фото: ФК "Барселона"
«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к молодому сенегальскому защитнику каталонской «Барселону» Микаилу Фаю. По информации Daily Mail, скауты «Манчестер Юнайтед» следили за футболистом на матче Сенегала и Габона, в котором Фаю смог отличился голом на 44-й минуте встречи.

По данным источника, «красные дьяволы» следят за 19-летним футболистом в течение трех месяцев, однако кроме манкунианцев в услугах Фаю заинтересованы «Байер» и «Интернационале». При этом Daily Mail сообщает, что в январе текущего года с «Барселоной» связывались «Ницца» и «Ланс» с предложением о трансфере Фаю, сделка оценивалась в 13 миллионов евро, однако каталонцы отказались.

Зарубежные трансферы АПЛ Ла Лига Манчестер Юнайтед Барселона
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