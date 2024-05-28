- Лучшим российским футболистом в Англии был Андрей Аршавин. Он был хорошим игроком, забил четыре гола "Ливерпулю", а потом пропал. В 2008 году на чемпионате Европы Аршавин убедил Венгера своей игрой. Российских игроков всё ещё помнят в Англии, - передаёт слова Джексона Metaratings.ru.
В Английской премьер-лиге в различные годы выступало 8 российских игроков. Это нападающий Андрей Аршавин (лондонский "Арсенал"), полузащитник Андрей Канчельскис ("Манчестер Юнайтед", "Эвертон", "Манчестер Сити", "Саутгемптон"), нападающий Роман Павлюченко ("Тоттенхэм"), вратарь Дмитрий Харин ("Челси"), защитник Юрий Жирков ("Челси"), полузащитник Алексей Смертин ("Челси", "Портсмут", "Чарльтон", "Фулхэм"), нападающий Павел Погребняк ("Фулхэм", "Рединг") и полузащитник Динияр Билялетдинов ("Эвертон").
Британский журналист: российских футболистов всё ещё помнят в Англии. Лучшим был Аршавин
Журналист The Guardian Джейми Джексон ответил на вопрос о лучшем российском игроке, выступавшем в АПЛ.
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