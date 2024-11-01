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В "Зените" отметили снайперские достижения Изидора в "Сандерленде"

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал выступление французского нападающего Вильсона Изидора в английском "Сандерленде".
Фото: ФК "Сандерленд"
"Зенит" внимательно следит за всеми игроками, отправленными в аренду и проданными с правом обратного выкупа. Отмечаем снайперские достижения Изидора и желаем ему дальнейших успехов, а главное - выхода вместе с "Сандерлендом" в АПЛ", - приводит слова Медведева "ВсеПроСпорт".

Права на Вильсона Изидора принадлежат петербургскому "Зениту", но в августе 2024 года до конца текущего сезона он был отдан в аренду в английский "Сандерленд", который выступает в Чемпионшипе. Арендное соглашение включает опцию выкупа французского футболиста.

С момента своего перехода 24-летний форвард в составе английской команды принял участие в 9 официальных матчах, в которых сумел 4 раза поразить ворота соперников. На данный момент "Сандерленд" после 12 туров с 28-ю очками возглавляет турнирную таблицу.

Зенит Сандерленд Чемпионшип АПЛ РПЛ Александр Медведев Вильсон Изидор
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