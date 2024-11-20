Источник: "Манчестер Сити" за 120 миллионов евро может подписать лидера "Байера"

Полузащитник леверкузенского "Байера" Флориан Вирц может продолжить карьеру в Англии.

Фото: ФК "Байер"

Как передает Caught Offside, "Манчестер Сити" видит в 21-летнем футболисте потенциальную замену Кевину Де Брюйне, который летом может покинуть клуб в связи с истечением срока трудового договора.



Отмечается, что сам немецкий футболист хочет перейти именно в "Ман Сити", а не в мадридский "Реал". Сумма трансфера может составить около 120 миллионов евро.



В этом сезоне немецкий атакующий полузащитник провел за леверкузенский клуб 23 матча, забил 10 голов и сделал три ассиста на партнеров. В прошлом сезоне Вирц вместе с "Байером" выиграл Бундеслигу и Кубок Германии.

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Манчестер Сити