Обладатель "Золотого мяча-2024" Родри назвал лучшего футболиста мира

Испанский опорный полузащитник "Манчестер Сити" Родри, который ранее был признан лучшим футболистом прошлого года, назвал лучшего игрока мира.

Фото: ФК "Манчестер Сити"

- У меня нет сомнений, что это Месси. Криштиану удалось сравниться с Месси без врождённого таланта. Но те, кто играли против них, понимают разницу. Когда играли против Роналду, мы не хотели, чтобы он заходил в нашу штрафную, было опасно. Но Месси всегда создавал нам больше проблем, - передает слова Родри Mundo Deportivo.



Напомним, 28-летний Родри стал лучшим игроком прошло года, обойдя в голосовании Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема. В прошлом сезоне испанец провел 34 матча в АПЛ, забил восемь голов и сделал девять голевых передач. В Лиге чемпионов Родри провел восемь матчей, записал на свой счет один забитый мяч и трижды ассистировал партнерам. Контракт футболиста с "Ман Сити" действует до 2027 года.



39-летний Роналду на данный момент выступает в Саудовской Аравии в составе "Аль-Насра". 37-летний Месси является игроком американского клуба "Интер Майами".