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Вратарь "Реала" Лунин сообщил, что готов к предложениям других клубов

Голкипер "Реала" Андрей Лунин заявил о готовности перейти в другой клуб.
Фото: ФК "Реал Мадрид"
Как пишет Diario AS, футболист готов рассмотреть предложения от других команд. Лунин недоволен своим положением в клубе и статусом второго вратаря "Реала". Первым номером мадридского клуба, напомним, является бельгийский голкипер Тибо Куртуа.

Лунин выступает за "Реал" с лета 2018 года. С того момента он провел за "сливочных" 53 матча во всех турнирах и пропустил 59 голов. Трудовой договор Лунина с "Реалом" рассчитан до лета 2030 года, трансферная стоимость вратаря оценивается в 20 миллионов евро.

В этом сезоне Лунин провел пять матчей, в которых в двух смог сохранить свои ворота "сухими".

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