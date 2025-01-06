- Предложения от иностранных команд? Чтобы официально кто-то предлагал, я не слышал. На уровне разговоров было что-то, но это несерьезно по большому счету. Кто конкретно интересовался? Якобы "Борнмут". Это был 2015 год.
С 2008 по 2014 год Роман Широков защищал цвета "Зенита" из Санкт-Петербурга. После этого полузащитник выступал за "Краснодар" и московские "Спартак" и ЦСКА. Дважды подряд Широков признавался футболистом года в России. В составе национальной сборной хавбек становился бронзовым призером чемпионата Европы. Всего за карьеру бывший футболист завоевал на клубном уровне 8 различных титулов.
Источник: Metaratings
Широков рассказал, что в 2015 году им интересовался клуб АПЛ
Экс-хавбек сборной России Роман Широков признался, что им интересовался "Борнмут".
Фото: сборная России