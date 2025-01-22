«В конце ноября мы поняли, что «Сити» проявляет предметный интерес к нашему футболисту. А в начале декабря английский клуб начал общаться и с «Лансом», и с нами по поводу возможного трансфера. Были ли другие варианты? Буквально половина команд АПЛ вышла с нами на связь по поводу Хусанова. Главный конкурент «Сити»? «Ньюкасл». Он последним выбыл из этой гонки», — цитирует агента «СЭ».
20 января Абдукодир Хусанов официально присоединился к «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. В первой части сезона защитник выступал за французский «Ланс», где провёл 16 матчей во всех турнирах.
Контракт с новым клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Хусанов станет первым узбекским футболистом, который будет выступать в Английской Премьер-Лиге.
Агент Хусанова: половина клубов АПЛ выходила на связь по поводу трансфера
Агент защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова Гайрат Хасбиуллин рассказал о подробностях трансфера своего клиента в английский клуб.
Фото: ФК "Манчестер Сити"