TEAMtalk: "Манчестер Юнайтед" и "Ноттингем Форест" вступили в борьбу за Осимхена

«Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест» заинтересованы в подписании нигерийского нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Фото: ФК "Галатасарай"

По информации источника 26-летний форвард склоняется к переходу в «МЮ», который уже направил скаутов для детального наблюдения за его игрой. В то же время «Ноттингем Форест» готов предложить за нападающего около 75 миллионов евро, чтобы перебить предложение манкунианцев. Ожидается, что сумма трансфера составит не менее 70 миллионов евро.



В настоящее время Осимхен играет за турецкий «Галатасарай» на правах аренды из «Наполи». Аренда действует до конца текущего сезона.



В нынешнем сезоне 26-летний форвард провел 30 матчей, в которых забил 26 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт с «Наполи» рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 70 миллионов евро.



Источник: TEAMtalk

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Манчестер Юнайтед