Клопп может возглавить "Ливерпуль" в случае увольнения Слота — источник

Как сообщает издание The Sun, руководство "Ливерпуля" может вернуть немецкого специалиста Юргена Клоппа на пост главного тренера команды.

Фото: Getty Images

Клопп возглавлял "мерсисайдцев" с 2015 по 2024 год.



Боссы клуба намерены обратиться к Юргену с просьбой доработать сезон 2025/2026 во главе команды, если голландец Арне Слот, возглавляющий "Ливерпуль" с лета 2024 года, все же будет уволен.



В текущем сезоне красные выступают нестабильно, и ранее в СМИ появились сообщения, что Арне Слоту дали испытательный срок — два ближайших матча чемпионата с "Вест Хэмом" и "Сандерлендом". Если в этих играх "Ливерпуль" не наберет 6 очков, нидерландский тренер будет уволен.



Напомним, в матче 5 тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, который состоялся в среду, 26 ноября, "мерсисайдцы" на своем поле уступили голландскому ПСВ со счетом 1:4. В турнирной таблице ЛЧ команда с 9 очками располагается на 13-м месте, в Премьер-лиге с 12 баллами после 12 туров занимает 12-ю строчку.



Под руководством Юргена Клоппа "Ливерпуль" выиграл 8 трофеев — чемпионат и Кубок Англии, два Кубка Английской лиги, Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также Клубный чемпионат мира. С Арне Слотом в прошлом сезоне "Ливерпуль" выиграл АПЛ.