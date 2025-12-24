Названы футбольные клубы, попавшие в топ самых дорогих команд планеты

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных команд мира.

Фото: ФК "Реал Мадрид"

В список вошли сразу несколько ведущих футбольных клубов Европы.



Самое высокое место среди представителей футбола занял мадридский "Реал", расположившийся на 20-й строчке общего рейтинга. Стоимость "королевского клуба" была оценена в 6,75 млрд долларов. Аналогичную оценку получил и "Манчестер Юнайтед", который занял 24-е место.



"Барселона" оказалась на 42-й позиции с показателем 5,65 млрд долларов, а "Ливерпуль" занял 48-е место - 5,4 млрд долларов.



В рейтинг также вошли команды Формулы-1. "Феррари" с оценкой 6,5 млрд долларов заняла 26-е место, а "Мерседес", стоимость которого составила 6 млрд, расположился на 34-й строчке.



Лидерами списка стали клубы из Северной Америки. Первое место заняла команда НФЛ "Даллас", оцененная в 13 млрд долларов. Вторую позицию занял клуб НБА "Голден Стэйт" (11 млрд), третьим стал "Лос-Анджелес Рэмс" с показателем 10,5 млрд.



В десятку также вошли "Нью-Йорк Джайентс", "Лейкерс", "Никс", "Нью-Ингленд", "Сан-Франциско Форти Найнерс" и "Филадельфия Иглз". Десятое место поделили "Чикаго Беарз" (НФЛ) и "Нью-Йорк Янкис" (бейсбол), каждая из которых была оценена в 8,2 млрд долларов.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Ливерпуль