"Нет смысла укреплять конкурентов". Погребняк высказался о возможном уходе игрока "Зенита"

- Вячеслав - классный футболист, однако ему придётся отвоёвывать место в основном составе.
Пока на этой позиции вижу Мантуана, но не допускаю уход Караваева. Он остаётся игроком обоймы, да и самому "Зениту" нет смысла укреплять конкурентов, - цитирует Погребняка Metaratings.ru.
Защитник выступает за сине-бело-голубых с 2019 года и за это время выиграл с клубом все внутренние трофеи, включая пять чемпионских титулов.
В нынешнем сезоне он не выходил на поле из-за серьёзной травмы. Соглашение Караваева с петербургским клубом рассчитано до лета 2026 года.