Карабах
20:45
НьюкаслНе начат
Брюгге
23:00
АтлетикоНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Буде-Глимт
23:00
ИнтерНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
11:00
КайсарНе начат
Ахмат
11:30
ТоболНе начат
ЦСКА
16:00
РостовНе начат
Балтика
17:00
АхматНе начат

"Нет смысла укреплять конкурентов". Погребняк высказался о возможном уходе игрока "Зенита"

Павел Погребняк прокомментировал слухи вокруг будущего защитника "Зенита" Вячеслава Караваева, которого в СМИ связывают с возможным переходом в ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
Бывший форвард петербуржцев считает, что игрок остаётся полезным для команды, несмотря на конкуренцию на позиции.

- Вячеслав - классный футболист, однако ему придётся отвоёвывать место в основном составе.

Пока на этой позиции вижу Мантуана, но не допускаю уход Караваева. Он остаётся игроком обоймы, да и самому "Зениту" нет смысла укреплять конкурентов, - цитирует Погребняка Metaratings.ru.

Защитник выступает за сине-бело-голубых с 2019 года и за это время выиграл с клубом все внутренние трофеи, включая пять чемпионских титулов.

В нынешнем сезоне он не выходил на поле из-за серьёзной травмы. Соглашение Караваева с петербургским клубом рассчитано до лета 2026 года.

