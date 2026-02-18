"Нет смысла укреплять конкурентов". Погребняк высказался о возможном уходе игрока "Зенита"

Фото: ФК "Зенит"

Пока на этой позиции вижу Мантуана, но не допускаю уход Караваева. Он остаётся игроком обоймы, да и самому " Зениту " нет смысла укреплять конкурентов, - цитирует Погребняка Metaratings.ru

Бывший форвард петербуржцев считает, что игрок остаётся полезным для команды, несмотря на конкуренцию на позиции.- Вячеслав - классный футболист, однако ему придётся отвоёвывать место в основном составе.Защитник выступает за сине-бело-голубых с 2019 года и за это время выиграл с клубом все внутренние трофеи, включая пять чемпионских титулов.В нынешнем сезоне он не выходил на поле из-за серьёзной травмы. Соглашение Караваева с петербургским клубом рассчитано до лета 2026 года.