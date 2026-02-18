Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
20:45
НьюкаслНе начат
Брюгге
23:00
АтлетикоНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Буде-Глимт
23:00
ИнтерНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
11:00
КайсарНе начат
Ахмат
11:30
ТоболНе начат
ЦСКА
16:00
РостовНе начат
Балтика
17:00
АхматНе начат

Алонсо отказался возглавить французский клуб - RMC Sport

Хаби Алонсо отказался возглавить "Марсель".
Фото: ФК "Реал Мадрид"
Об этом сообщает RMC Sport. Французский клуб рассматривал испанского специалиста в качестве нового главного тренера. По информации источника, 44-летнего тренера не устроили предложенные условия, а также нестабильная обстановка внутри клуба.

Необходимость срочного поиска наставника возникла после ухода Роберто Де Дзерби: 11 февраля "Марсель" объявил об отставке итальянца.

Алонсо остаётся без работы с середины января - контракт с "Реалом" был расторгнут по взаимному соглашению сторон.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится