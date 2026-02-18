Алонсо отказался возглавить французский клуб - RMC Sport

Об этом сообщает RMC Sport. Французский клуб рассматривал испанского специалиста в качестве нового главного тренера. По информации источника, 44-летнего тренера не устроили предложенные условия, а также нестабильная обстановка внутри клуба.
Необходимость срочного поиска наставника возникла после ухода Роберто Де Дзерби: 11 февраля "Марсель" объявил об отставке итальянца.
Алонсо остаётся без работы с середины января - контракт с "Реалом" был расторгнут по взаимному соглашению сторон.
Фото: ФК "Реал Мадрид"