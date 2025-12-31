Эмери рассказал, почему не пожал руку Артете

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери рассказал, почему не состоялось его рукопожатие с наставником "Арсенала" Микелем Артетой после матча команд.

Фото: Getty Images

Вчера, 30 декабря, лондонцы на своем поле разгромили бирмингемцев со счетом 4:1, а по завершении встречи Эмери не пожал руку своему коллеге Артете.



"По завершении матча мой распорядок всегда одинаков: я пожимаю руку тренеру команды-соперника и встречаюсь со своими тренерами, игроками или иду в раздевалку. Я ждал. Артета был доволен и был со своими сотрудниками, поэтому я решил уйти. Если тренер не идет ко мне навстречу, я обычно жду, но было холодно", — передает слова Эмери RMC Sport.



Забитыми мячами в составе "Арсенала" отметились Габриэл Магальяэс (48'), Мартин Субименди (52'), Леандро Троссард (69') и Габриэл Жезус (78'), за "Астон Виллу" забил Олли Уоткинс (90+4').



После 19 туров "канониры" лидируют в турнирной таблице Английской Премьер-лиги с 45 очками в активе, "Астон Вилла" с 39 баллами занимает третью строчку таблицы.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Арсенал