"Манчестер Юнайтед" предложил звезде "Реала" 23 млн евро в год - источник

Будущее Винисиуса Жуниора в мадридском "Реале" вновь оказалось в центре трансферных слухов.

Фото: Getty Images

По информации Topskills Sports UK, "Манчестер Юнайтед" предпринял попытку заинтересовать бразильского форварда выгодным предложением - речь идёт о зарплате около 23 миллионов евро в год.



В текущем бразильский футболист выходил на поле 34 матчах во всех турнирах, отметившись десятью голами и 11 результативными передачами.



Ранее в прессе сообщалось, что вингер и мадридский клуб пока не могут договориться о продлении контракта.

