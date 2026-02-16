Матчи Скрыть

"Манчестер Юнайтед" предложил звезде "Реала" 23 млн евро в год - источник

Будущее Винисиуса Жуниора в мадридском "Реале" вновь оказалось в центре трансферных слухов.
Фото: Getty Images
По информации Topskills Sports UK, "Манчестер Юнайтед" предпринял попытку заинтересовать бразильского форварда выгодным предложением - речь идёт о зарплате около 23 миллионов евро в год.

В текущем бразильский футболист выходил на поле 34 матчах во всех турнирах, отметившись десятью голами и 11 результативными передачами.

Ранее в прессе сообщалось, что вингер и мадридский клуб пока не могут договориться о продлении контракта.

Опубликовал:
