Артета отреагировал на увольнение Марески из "Челси"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал увольнение Энцо Марески с поста главного тренера "Челси".

Об уходе итальянского специалиста лондонский клуб объявил 1 января.



"Желаю ему всего наилучшего. Мне очень нравится Энцо как человек, как профессионал, я думаю, он проделал потрясающую работу в "Челси", — передает слова Артеты официальный сайт синих.



Энцо Мареска тренировал "Челси" с июля 2024 года. Под его руководством лондонцы провели 90 официальных матчей, в которых одержали 55 побед, 15 раз сыграли вничью и потерпели 20 поражений.



При Мареске "Челси" выиграл Лигу конференций УЕФА (2024/2025) и Клубный чемпионат мира (2025). По итогам 19 туров Английской Премьер-лиги текущего сезона "Челси" с 30 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата. В таблице общего этапа Лиги чемпионов УЕФА синие после 6 туров с 10 баллами располагаются на 13-й позиции.

