Стала известна сумма компенсации "МЮ" Амориму - talkSPORT

Увольнение Рубена Аморима может обойтись "Манчестер Юнайтед" в крупную сумму.

Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

Стали известны финансовые детали контракта португальского специалиста с английским клубом.



По информации talkSPORT, Аморим, который был назначен главным тренером в ноябре 2024 года, зарабатывал в "Юнайтед" около 6,7 млн фунтов в год. За время работы в клубе он уже получил порядка 7,8 млн фунтов.



Согласно условиям соглашения, в случае досрочного расторжения контракта "Манчестер Юнайтед" обязан выплатить тренеру всю оставшуюся сумму. Речь идёт примерно о 10,05 млн фунтов компенсации.



Также отмечается, что при приглашении Аморима манкунианцы заплатили "Спортингу" около 9,5 млн фунтов в качестве отступных. Таким образом, общие расходы клуба, связанные с назначением и возможным увольнением португальского специалиста, могут составить около 27,35 млн фунтов.