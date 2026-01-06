Росеньор в скором времени возглавит "Челси" — источник

Главный тренер французского "Страсбура" Лиам Росеньор согласовал детали контракта с лондонским "Челси".

Фото: Getty Images

Об этом в социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо.



Напомним, 1 января "Челси" объявил об увольнении итальянца Энцо Марески, возглавлявшего команду с июля 2024 года. При Мареске синие выиграли Лигу конференций УЕФА (2024/2025) и Клубный чемпионат мира (2025).



Сообщается, что "Страсбур" не против ухода Росеньора. Французский клуб принадлежит тому же консорциуму, что и "Челси" — BlueCo. Сейчас за "Страсбур" на правах аренды выступают три футболиста лондонского клуба — вратарь Майк Пендерс, защитник Мамаду Сарр и полузащитник Кендри Паэс.



Лиам Росеньор тренирует "Страсбур" с июля 2024 года. В прошлом сезоне команда под его руководством финишировала на 7-м месте в Лиге 1.



"Челси" по итогам 20 туров с 31 очком занимает 5-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. После 6 туров общего этапа Лиги чемпионов УЕФА команда с 10 очками располагается на 13-й позиции.