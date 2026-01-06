Названы кандидаты на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" — источник

Авторитетный инсайдер Давид Орштейн, представляющий издание The Athletic, выделил основных кандидатов на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Фото: Getty Images

5 января клуб уволил с соответствующей должности португальского специалиста Рубена Аморима.



По данный Орштейна, "МЮ" рассматривает кандидатуры немца Томаса Тухеля и итальянца Роберто Де Дзерби в том случае, если назначение нового наставника решено будет отложить до лета. Временным главным тренером "красных дьяволов" стал бывший футболист клуба Даррен Флетчер.



Роберто Де Дзерби с июля 2024 года тренирует французский "Марсель", Томас Тухель с января 2025-го возглавляет сборную Англии. У обоих есть опыт работы в Английской Премьер-лиге: Тухель с 2021 по 2022 год возглавлял лондонский "Челси", Де Дзерби с 2022-го по 2024-й тренировал "Брайтон".



По итогам 20 туров "Манчестер Юнайтед" с 31 очком занимает 6-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.