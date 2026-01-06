"Манчестер Сити" нацелился на капитана "Кристал Пэлас" — источник

В услугах центрального защитника и капитана "Кристал Пэлас" Марка Гехи заинтересован "Манчестер Сити".

Об этом информирует BBC. За лондонский клуб Гехи выступает с 2021 года.



По сведениям источника, интерес "Сити" к Гехи возник ввиду проблем "горожан" с центральными защитниками. В матче 20 тура Английской Премьер-лиги с "Челси" (1:1) повреждения получили сразу два центрбека манчестерской команды — Рубен Диаш и Йошко Гвардиол. Кроме того, в лазарете уже долгое время находится еще один игрок центра обороны "Ман Сити" Джон Стоунз.



Таким образом, на данный момент в команде осталось два здоровых центральных защитника — Натан Аке и Абдукодир Хусанов. Руководство клуба на данный момент не спешит принимать активных решений в отношении трансфера Гехи, так как намерено дождаться медицинских заключений по травмам Диаша и Гвардиола. При этом уже подтверждено, что Гвардиолу диагностирован перелом большеберцовой кости, ему предстоит хирургическое вмешательство.



На данный момент Марк Гехи провел за "Кристал Пэлас" 186 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 8 результативных передач. Контракт Гехи с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 55 млн евро.

