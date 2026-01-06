Игрок "Манчестер Сити" Гвардиол сделал заявление после полученной травмы

Защитник английского "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол прокомментировал свое состояние после тяжелой травмы, полученной в матче 20 тура Английской Премьер-лиги с "Челси" (1:1).

Фото: Getty Images

Ранее «Ман Сити» сообщил, что Гвардиол получил перелом большеберцовой кости правой ноги.



"Это трудный момент, но он никогда не сломает меня. Спасибо фанатам "Сити" за бесконечную поддержку! Я люблю вас и буду бороться каждый день, чтобы вернуться сильнее, как воин "Манчестер Сити", — написал Гвардиол в социальных сетях.



На этой неделе Гвардиолу предстоит операция. Затем будет проведено обследование, по итогам которого будет определена степень тяжести травмы, а также сделан прогноз по срокам восстановления футболиста.