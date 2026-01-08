Согласно обновлённым расчётам, главным претендентом на титул остаётся "Арсенал". Вероятность того, что лондонский клуб финиширует первым, оценивается в 86,15%. Значительно ниже шансы у ближайших конкурентов: "Манчестер Сити" имеет 9,84% на чемпионство, а "Астон Вилла" - 3,93%.
На данный момент "Арсенал" лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков в 20 матчах. Следом идут "Манчестер Сити" и "Астон Вилла", у которых по 42 балла. Далее располагаются "Ливерпуль" с 34 очками и "Челси", имеющий 31 балл.
Стал известен главный фаворит АПЛ по версии Opta
После 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/26 аналитический суперкомпьютер Opta скорректировал прогноз по чемпионской гонке.
Фото: ФК "Арсенал"