Булыкин назвал фаворитов на чемпионство в РПЛ

- Для меня сейчас есть три фаворита на чемпионство — "Краснодар", "Зенит" и ЦСКА, которые хорошо укрепились. На мой взгляд, "Краснодар" и "Зенит" будут идти рядышком.
А что касается ЦСКА, посмотрим, как они будут выглядеть весной. Потому что по составу они вполне способны биться за чемпионство, - приводит слова Булыкина Sport24.
Напомним, что по итогам прошлого сезона "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России, петербургский "Зенит" завоевал серебряные медали, а ЦСКА - бронзовые. До этого петербуржцы были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.
По итогам 18 сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 40 набранными очками в своем активе. На второй строчке располагаются подопечные Сергея Семака с 39 баллами, тройку лидеров замыкает столичный "Локомотив" c 37 очками. ЦСКА занимает четвертое место и отстает от южан на четыре балла.