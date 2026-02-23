Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
16:00
ЕлимайНе начат

Булыкин назвал фаворитов на чемпионство в РПЛ

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин назвал главных претендентов на чемпионство в РПЛ.
Фото: Global Look Press
По словам Булыкина, "Краснодар", "Зенит" и ЦСКА - претенденты на чемпионство в РПЛ.

- Для меня сейчас есть три фаворита на чемпионство — "Краснодар", "Зенит" и ЦСКА, которые хорошо укрепились. На мой взгляд, "Краснодар" и "Зенит" будут идти рядышком.

А что касается ЦСКА, посмотрим, как они будут выглядеть весной. Потому что по составу они вполне способны биться за чемпионство, - приводит слова Булыкина Sport24.

Напомним, что по итогам прошлого сезона "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России, петербургский "Зенит" завоевал серебряные медали, а ЦСКА - бронзовые. До этого петербуржцы были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.

По итогам 18 сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 40 набранными очками в своем активе. На второй строчке располагаются подопечные Сергея Семака с 39 баллами, тройку лидеров замыкает столичный "Локомотив" c 37 очками. ЦСКА занимает четвертое место и отстает от южан на четыре балла.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится