Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
16:00
ЕлимайНе начат

Молодой защитник ЦСКА рассказал о своей адаптации в основной команде

Защитник ЦСКА Кирилл Данилов рассказал о своей адаптации в основной команде.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Данилова, вначале он боялся ошибиться, но затем адаптировался и начал привыкать к новым требованиям.

- Вначале чувствовал себя не в своей тарелке, боялся где-то ошибиться, отдать неточный пас. Сейчас такого уже нет: я понимаю, что ошибся, но я молодой игрок, и мне скажут об этом.

Только спасибо за подсказки. Общаюсь со всеми ребятами, но больше всех помогает в адаптации и подсказывает Кисляк, - приводит слова Данилова "Чемпионат".

Во время зимних сборов Кирилл Данилов провел несколько матчей в основном составе ЦСКА, однако ни разу не сыграл за "армейцев" в официальных встречах до этого. В 2025 году центральный защитник сыграл в 28 матчах за ЦСКА в МФЛ и смог отметиться 11 забитыми мячами.

По итогам 18 сыгранных туров команда Фабио Челестини занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 36 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на шесть баллов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится