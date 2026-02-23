Молодой защитник ЦСКА рассказал о своей адаптации в основной команде

- Вначале чувствовал себя не в своей тарелке, боялся где-то ошибиться, отдать неточный пас. Сейчас такого уже нет: я понимаю, что ошибся, но я молодой игрок, и мне скажут об этом.
Только спасибо за подсказки. Общаюсь со всеми ребятами, но больше всех помогает в адаптации и подсказывает Кисляк, - приводит слова Данилова "Чемпионат".
Во время зимних сборов Кирилл Данилов провел несколько матчей в основном составе ЦСКА, однако ни разу не сыграл за "армейцев" в официальных встречах до этого. В 2025 году центральный защитник сыграл в 28 матчах за ЦСКА в МФЛ и смог отметиться 11 забитыми мячами.
По итогам 18 сыгранных туров команда Фабио Челестини занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 36 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на шесть баллов.