Тихонов оценил шансы "Спартака" на включение в чемпионскую гонку

- Я хочу, чтобы составили конкуренцию "Краснодару" и "Зениту". Чтобы там были и ЦСКА, и "Динамо", и "Локомотив", и "Спартак". Хочется интересной концовки, как в предыдущие годы.
Конечно, хочется, чтобы "Спартак" там был. Но мы сами прекрасно понимаем, что нужно выигрывать две игры, и он будет в группе лидеров, - цитирует Тихонова "Чемпионат".
Напомним, что в январе московский "Спартак" объявил о назначении Хуана Карседо на пост главного тренера. Ранее испанский специалист занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе", а до этого на протяжении более десяти лет был помощником Унаи Эмери в европейских клубах.
По итогам 18 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 29 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Краснодара" на 11 баллов. В 19 туре Российской Премьер-Лиги команда Хуана Карседо сыграет на выезде с "Сочи", который занимает последнее место в таблице с 9 очками.