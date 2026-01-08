"Ньюкасл" обыграл "Лидс" в захватывающем матче с семью голами

В матче 21-го тура чемпионата Англии "Ньюкасл" на своём поле одержал волевую победу над "Лидсом" в результативной встрече - 4:3.

Гости открыли счёт на 32-й минуте усилиями Брендена Ааронсона, однако уже через четыре минуты Харви Барнс восстановил равновесие. Перед перерывом "Лидс" вновь вышел вперёд - Доминик Калверт-Льюин реализовал пенальти в компенсированное время первого тайма. Во второй половине встречи "Ньюкасл" отыгрался после точного удара Жоэлинтона, но Ааронсон вскоре оформил дубль и снова вывел гостей вперёд.



Развязка наступила в самой концовке: на 90+1-й минуте Бруно Гимарайнс сравнял счёт с пенальти, а на 90+12-й минуте Харви Барнс забил победный мяч, принеся хозяевам три очка.



После этой победы "Ньюкасл" набрал 32 очка и поднялся на шестое место. "Лидс" с 22 баллами занимает 16-ю строчку.

