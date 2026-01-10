"Манчестер Сити" обыграл "Эксетер" со счётом 10:1, у Семеньо гол и ассист

"Манчестер Сити" уверенно прошёл стадию 1/32 финала Кубка Англии, разгромив на своём поле "Эксетер Сити" со счётом 10:1.

Фото: Getty Images

Одним из главных героев встречи стал Антуан Семеньо, который недавно перешёл в клуб из "Борнмута". Форвард отметился дебютным голом за "горожан", а также записал на свой счёт результативную передачу. Дубль в матче оформил Рико Льюис.



По одному мячу забили Макс Аллейн, Родри, Тиджани Рейндерс, Нико О'Райли и Райан Макайду. Ещё два гола "Эксетер" отправил в собственные ворота.



Гол престижа гости забили в концовке встречи - отличился Джордж Бирч.