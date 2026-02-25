Колыванов рассказал, какой результат будет считаться положительным для "Динамо"

- Если шестое место займут — уже хорошо будет. Думаю, вполне могут за это побороться. Но я думаю, что сейчас "Динамо" все силы бросит на Кубок.
Понятно, что Гусеву надо доказывать в обоих турнирах, чтобы остаться главным тренером. Ситуация у него непростая, но, как говорится, через тернии к звездам, - цитирует Колыванова "РБ Спорт".
Напомним, что в ноябре прошлого года московское "Динамо" объявило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера. В январе клуб объявил о назначении Ролана Гусева - контракт со специалистом заключен до конца текущего сезона. В тренерский штаб также вошли Юрий Жирков и Роман Шаронов.
По итогам 18 сыгранных туров бело-голубые занимают десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 21 баллом в своем активе. Столичному клубу предстоит сыграть с московским "Спартаком" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.