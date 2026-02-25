Бакаев рассказал, почему уходил из "Зенита" в ОАЭ: в российский клуб не отпустили бы

- "Зенит" в России меня бы никуда не отпустил — даже в аренду. Там же понимали мой уровень.
Это логично. Если бы я был руководителем, я бы делал то же самое, - приводит слова Бакаева "Чемпионат".
Зелимхан Бакаев выступал за петербургский "Зенит" с 2022 по 2025 год, в сезоне-2023/24 россиянин на правах аренды выступал за "Аль-Вахду" из ОАЭ. В составе этого клуба полузащитник вышел на поле в 25 встречах и записал на свой счет один забитый мяч и три результативные передачи.
Летом прошлого года Бакаев на правах свободного агента стал игроком московского "Локомотива" и заключил со столичным клубом двухлетний контракт.