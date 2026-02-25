В руководстве "Зенита" подвели итоги зимнего трансферного окна

- В целом зимней кампанией довольны, хоть и не всё задуманное удалось воплотить в жизнь по трансферам и на вход, и на выход. Важно, что с последними у клуба даже получилось финансово остаться в плюсе, - приводит слова Зырянова "Чемпионат".
В зимнее трансферное окно петербургский "Зенит" обменял форварда Лусиано Гонду на центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева. Также петербуржцы приобрели вингера Джона Джона у "РБ Брагантино" за 18 миллионов евро и арендовали форварда "Аль-Насра" Джона Дурана.
Зимой команду покинули: Жерсон, перешедший в "Крузейро" за 27 миллионов евро, Матео Кассьерра - форвард ушел в "Атлетико Минейро" за 7 миллионов евро, а также Страхиня Эракович - защитник будет выступать за "Црвену Звезду" на правах аренды до августа текущего года.