Тюкавин ответил на вопрос, стоит ли Захаряну возвращаться в "Динамо"

Форвард московского "Динамо" Константин Тюкавин ответил на вопрос, стоит ли Арсену Захаряну возвращаться в стан бело-голубых.
Фото: Global Look Press
Тюкавин желает Захаряну здоровья и выхода на свой прежний уровень, но при этом форвард заявил, что Арсена всегда ждут в "Динамо".

- Я желаю Захе [Захаряну] только здоровья, восстановиться от всех болячек и выйти на свой прежний уровень. Он в порядке.
Но мы всегда ждем его здесь. Если будет возвращаться, то только в "Динамо", - приводит слова Тюкавина "Матч ТВ".

Арсен Захарян перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом 2023 года за 13 миллионов евро и заключил с испанским клубом контракт до конца сезона-2028/29.

Всего россиянин провел за испанский клуб во всех турнирах 61 матч и отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 7,5 миллионов евро.

