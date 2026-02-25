Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Аталанта
20:45
Боруссия ДНе начат
Реал Мадрид
23:00
БенфикаНе начат
ПСЖ
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
ГалатасарайНе начат

Джон Джон объяснил, почему решил перейти в "Зенит": тяжело отказать

Вингер "Зенита" Джон Джон рассказал, почему принял решение перейти в петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Джона, интерес к нему возник еще летом, а зимой переход состоялся, ведь ему было тяжело отказать сильнейшему клубу России.

- Я узнал об интересе летом. И был воодушевлен — "Зенит" меня сразу зацепил. В тот момент осознал, что все делаю правильно, раз моя игра привлекает внимание.
Ближе к зиме пришел запрос на трансфер. Согласился быстро — когда зовет сильнейший клуб России, сложно отказать, - цитирует Джона "СЭ".

Джон Джон перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "РБ Брагантино" в зимнее трансферное окно за 18 миллионов евро. В составе бразильского клуба вингер вышел на поле в 76 встречах и записал на свой счет 20 забитых мячей и 14 результативных передач.

После 18 сыгранных туров сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Краснодара" на один балл. В 19 туре чемпионата России команда Сергея Семака на своем поле сыграет с калининградской "Балтикой".

