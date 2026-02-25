Матчи Скрыть

Нино рассказал, по какой причине он может уйти из "Зенита"

Защитник "Зенита" Нино объяснил, почему он может покинуть российский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Нино, у его сына синдром Дауна и ребенку было бы лучше, если бы футболист вернулся в Бразилию.

- У меня остались прекрасные отношения с моим прежним клубом "Флуминенсе". Также знаю, что и у него, и у других бразильских клубов может сохраняться интерес ко мне, чтобы однажды заключить контракт.
К тому же есть ощущение, что моему сыну, у которого синдром Дауна, в определенных случаях было бы лучше и полезнее, чтобы вся семья находилась в сборе. Чтобы сын, в том числе для лучшего развития, был под вниманием всех близких, - сказал Нино в интервью "Матч ТВ".

Нино перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "Флуминенсе" в январе 2024 года за 5 миллионов евро и заключил контракт до лета 2028 года. Всего защитник провел за петербуржцев во всех турнирах 68 матчей и записал на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего бразильца в 10 миллионов евро, на его счету один матч в составе сборной Бразилии. В зимнее трансферное окно сообщалось, что интерес к защитнику проявляют несколько бразильских клубов, однако сине-бело-голубые отказались продавать своего игрока.

